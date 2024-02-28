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Турцию всколыхнуло землетрясение магнитудой 4,5

Турцию всколыхнуло землетрясение магнитудой 4,5

Киев  •  УНН

27 февраля 2024, 23:11  •  1619 просмотра

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Землетрясение магнитудой 4,5 балла произошло вблизи турецкого города Чанаккале 27 февраля 2024 года, потряся регион и подчеркнув необходимость обеспечения готовности к землетрясениям.

Вблизи Чанаккале в Турции произошло умеренное землетрясение магнитудой 4,5, что вызвало беспокойство относительно региональной сейсмической активности и призыв к повышенной готовности к землетрясениям. Землетрясение, которое произошло на небольшой глубине 6,9 километров, было значительно ощутимо жителями, что подчеркивает насущную потребность в сейсмостойкой инфраструктуре и осведомленности населения. Об этом пишет BNN, передает УНН.

Детали

Толчки были значительно ощутимы жителями провинции, в частности в районе Бига. Турецкие власти не информировали о каких-то последствиях.

Также по данным сейсмологов в Турции вчера вечером произошло легкое землетрясение магнитудой 2,2, которое было зафиксировано в 28 км от города Элязыг на востоке страны. Оно было на очень небольшой глубине 8,9 км и не ощущалось.

Землетрясение магнитудой 5,6 баллов произошло на Филиппинах, сохраняется опасность афтершоков10 февраля 2024, 18:53 • 32450 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Новости Мира
turtsiyaТурция
Туреччину сколихнув землетрус магнітудою 4,5
Turkey is shaken by an earthquake with a magnitude of 4.5
Новости по теме

Турцию всколыхнуло землетрясение магнитудой 4,5

Землетрясение магнитудой 4,5 балла произошло вблизи турецкого города Чанаккале 27 февраля 2024 года, потряся регион и подчеркнув необходимость обеспечения готовности к землетрясениям.

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Турцию всколыхнуло землетрясение магнитудой 4,5

Франция планирует увеличить производство до 5 тыс. боеприпасов в месяц

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В Одессе прогремели взрывы во время вражеских обстрелов города.

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