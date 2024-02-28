Турцию всколыхнуло землетрясение магнитудой 4,5

Вблизи Чанаккале в Турции произошло умеренное землетрясение магнитудой 4,5, что вызвало беспокойство относительно региональной сейсмической активности и призыв к повышенной готовности к землетрясениям. Землетрясение, которое произошло на небольшой глубине 6,9 километров, было значительно ощутимо жителями, что подчеркивает насущную потребность в сейсмостойкой инфраструктуре и осведомленности населения. Об этом пишет BNN, передает УНН.

Детали

Толчки были значительно ощутимы жителями провинции, в частности в районе Бига. Турецкие власти не информировали о каких-то последствиях.

Также по данным сейсмологов в Турции вчера вечером произошло легкое землетрясение магнитудой 2,2, которое было зафиксировано в 28 км от города Элязыг на востоке страны. Оно было на очень небольшой глубине 8,9 км и не ощущалось.

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