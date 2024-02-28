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Туреччину сколихнув землетрус магнітудою 4,5

Київ • УНН

 • 24784 перегляди

Землетрус магнітудою 4,5 бала стався поблизу турецького міста Чанаккале 27 лютого 2024 року, потрясши регіон і підкресливши необхідність забезпечення готовності до землетрусів.

Туреччину сколихнув землетрус магнітудою 4,5

Поблизу Чанаккале в Туреччині стався помірний землетрус магнітудою 4,5, що викликало занепокоєння щодо регіональної сейсмічної активності та заклик до підвищеної готовності до землетрусів. Землетрус, який стався на невеликій глибині 6,9 кілометрів, був значно відчутний жителями, що підкреслює нагальну потребу у сейсмостійкій інфраструктурі та обізнаності населення. Про це пише BNN, передає УНН.

Деталі

Поштовхи були значно відчутні жителями провінції, зокрема у районі Біга. Турецька влада не інформувала про якісь наслідки.

Також за даними сейсмологів у Туреччині вчора ввечері стався легкий землетрус магнітудою 2,2, що був зафіксований за 28 км від міста Елязиг на сході країни. Він був на дуже невеликій глибині 8,9 км і не відчувався.

Землетрус магнітудою 5,6 балів стався на Філіппінах, зберігається небезпека афтершоків 10.02.24, 20:53 • 33678 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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