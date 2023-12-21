Турция увязала одобрение заявки Швеции на вступление в НАТО с закупкой истребителей у США.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган связал ратификацию Анкарой заявки Швеции на вступление в НАТО с одобрением Соединенными Штатами запроса Турции на закупку истребителей F-16. Об этом сообщает "Голос Америки", пишет УНН.

Детали

Отмечается, что он также призвал Канаду снять эмбарго на поставки оружия в Турцию.

Эрдоган заявил об этом после возвращения из Венгрии - единственной страны, кроме Турции, которая официально не одобрила заявку Швеции на вступление в военный альянс.

Справочно

Турция откладывает ратификацию членства Швеции уже более года.

Задержка разочаровала других членов НАТО, которые оперативно поддержали вступление Швеции и Финляндии в альянс после того, как эти страны отказались от своего давнего нейтралитета из-за вторжения России в Украину.

Что предшествовало

Еще в июне 2022 года было подписано трехстороннее соглашение между Турцией, Швецией и Финляндией, и по этому соглашению две скандинавские страны начали отвечать требованиям Турции по "борьбе с терроризмом".Позже Турция и Венгрия не одобрили членство Швеции. Причиной такого отношения отношения Анкара назвала неспособность Швеции предпринять достаточные шаги в "борьбе с терроризмом". Впоследствии Швеция вела переговоры с Турцией: в стране был изменен "Антитеррористический закон" и некоторые положения конституции, а также состоялась отмена эмбарго на поставки оружия Анкаре. Таким образом две страны создали новый механизм сотрудничества в сфере безопасности.

Напомним,

Во вторник, 19 декабря, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Европейский Союз будет тормозить вступление Украины и Молдовы, добавив, что Анкара уже давно заслужила право присоединиться к блоку, но ее заставляют ждать по политическим соображениям.

Германия заблокирует заявку Эрдогана приобрести истребители из-за политических разногласий - Bloomberg