Турция будет помогать Украине с восстановлением энергосектора и наращиванием мощностей распределенной генерации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины, пишет УНН.

Детали

Заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук провела встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в Украине Мустафой Левентом Бильгеном.

Она рассказала господину послу о сложной ситуации в энергосистеме Украины, сложившейся в результате массированных прицельных российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

В условиях кризисной ситуации в энергетике, когда россия постоянно атакует и системно разрушает энергетическую инфраструктуру, важной задачей является проведение ремонтов и восстановление энергообъектов, где это возможно, а также повышение энергонезависимости украинцев через развитие распределенной генерации. И мы с радостью приветствуем участие турецких компаний в этом важном процессе, - сказала она.

Стороны обсудили направления двустороннего сотрудничества в восстановлении украинского энергосектора, поставке необходимого оборудования и привлечении технической и экспертной поддержки турецких специалистов.

Светлана Гринчук также подчеркнула важность реализации положений Формулы мира, предложенной Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним

Глава МИД Дмитрий Кулеба на заседании Совета ЕС представил 5 направлений помощи энергосистеме Украины. Он также приветствовал решение об использовании доходов от активов РФ и поблагодарил за новый пакет санкций.