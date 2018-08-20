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Турнир "Кожаный мяч" доказывает, что футбол в украинской глубинке активно развивается - Костюченко

Киев • УНН

 • 23035 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. С 27-го по 29 августа 2018 года в г. Новая Каховка Херсонской области на стадионе "Энергия" пройдет финальный турнир среди команд игроков возрастной группы U-14 Всеукраинского турнира "Кожаный мяч - Кубок Coca-Cola". Его участниками станут восемь лучших коллективов, которые сумели завоевать путевки в финал из более чем шести тысяч детских команд в этой возрастной группе. Об этом сообщили в Федерации футбола Украины, передает УНН.

Турнир "Кожаный мяч" доказывает, что футбол в украинской глубинке активно развивается - Костюченко

"Интересно отметить тот факт, что большинство среди зональных победителей - это команды из райцентров. А те, которые представляют областные столицы - представляют далеко не традиционно футбольные регионы. Это говорит о правильном пути в развитии массового детско-юношеского футбола, избранного в последние годы Национальной футбольной федерацией, когда материально-техническая и финансовая помощь направляется в самые отдаленные поселки", - подчеркнул первый вице-президент ФФУ Вадим Костюченко.

Футбольный чиновник отметил что в этом году лучшими в своих регионах стали команды из Новой Каховки, Винницы, Мирнограда (Донецкая обл.), Ивано-Франковска, Кропивницкого, Миргорода, Ровно и Кролевца.

Программа финала начнется 27 августа соревнованиями по элементам техники игры в футбол. В тот же день состоится и старт матчей группового этапа.

"Кожаный мяч" - это уникальный проект, который создает прочную основу для развития массового футбола в Украине, отметили в ФФУ.

"А введенные два года назад соревнования в возрастной группе среди 14-летних детей дали прекрасную возможность продолжить активно играть в футбол на всеукраинской арене подросткам, которые не попали в команды, выступающие в соревнованиях ДЮФЛ Украины", - резюмировал Вадим Костюченко

"Кожаный мяч" - это самые массовые футбольные соревнования среди школьных команд, которые проводятся совместно Федерацией футбола Украины и Ассоциацией любительского футбола Украины в сотрудничестве с Министерством образования и науки Украины, Министерством молодежи и спорта Украины и входят в программы спортивно-массовых мероприятий украинских школ.

Турнир является наследником соревнований по футболу за призы клуба "Кожаный мяч", которые ведут свою историю с 1965 года. Соревнования на всеукраинском уровне возобновились в 1998 году. С тех пор и по сей день турнир возглавляет ветеран киевского "Динамо", лучший футболист СССР в 1966 года, заслуженный мастер спорта Андрей Биба.

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