Турнир "Кожаный мяч" доказывает, что футбол в украинской глубинке активно развивается - Костюченко

КИЕВ. 20 августа. УНН. С 27-го по 29 августа 2018 года в г. Новая Каховка Херсонской области на стадионе "Энергия" пройдет финальный турнир среди команд игроков возрастной группы U-14 Всеукраинского турнира "Кожаный мяч - Кубок Coca-Cola". Его участниками станут восемь лучших коллективов, которые сумели завоевать путевки в финал из более чем шести тысяч детских команд в этой возрастной группе. Об этом сообщили в Федерации футбола Украины, передает УНН.