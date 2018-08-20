Турнір "Шкіряний м'яч" доводить, що футбол в українській глибинці активно розвивається - Костюченко

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 12980 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 29601 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 44657 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 54944 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 87814 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 69027 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 80614 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94692 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87640 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 182889 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1.5м/с
64%
Популярнi новини

У Києві ліквідували пожежі після нічної атаки рф: нові кадри наслідків

12 квітня, 07:39 • 7276 перегляди

Бої в прикордонні: у ЦПД РНБО розповіли про ситуацію на Харківщині та Сумщині, курщині і бєлгородщині

12 квітня, 08:46 • 11138 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 6744 перегляди

У "Дії" хочуть запустити іспит на водійське посвідчення онлайн

12 квітня, 10:29 • 11615 перегляди

В італійських підручниках із географії виявлено карти України, на яких Крим зображено частиною рф

12:17 • 5522 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 44658 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 182889 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 338036 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 272115 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 382274 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

13:05 • 4484 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 6764 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 54944 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 19519 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 24671 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Турнір "Шкіряний м'яч" доводить, що футбол в українській глибинці активно розвивається - Костюченко

Київ • УНН

 • 23035 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. Із 27-го по 29 серпня 2018 року в м. Нова Каховка Херсонської області на стадіоні "Енергія" триватиме фінальний турнір серед команд гравців вікової групи U-14 Всеукраїнського турніру "Шкіряний м'яч - Кубок Coca-Cola". Його учасниками стануть вісім найкращих колективів, що зуміли вибороти путівки до фіналу з більш ніж шістьох тисяч дитячих команд у цій віковій групі. Про це повідомили у Федерації футболу України, передає УНН.

Турнір "Шкіряний м'яч" доводить, що футбол в українській глибинці активно розвивається - Костюченко

"Цікаво відмітити той факт, що більшість серед зональних переможців - це команди з райцентрів. А ті, що репрезентують обласні столиці - представляють далеко не традиційно футбольні регіони. Це засвідчує правильний шлях в розвитку масового дитячо-юнацького футболу, обраного в останні роки Національною футбольною федерацією, коли матеріально-технічна і фінансова допомога спрямовується у самі віддалені селища",- підкреслив перший віце-президент ФФУ Вадим Костюченко.

Футбольний чиновник наголосив що цьогоріч кращими в своїх регіонах стали команди з Нової Каховки, Вінниці, Мирнограда (Донецька обл.), Івано-Франківська, Кропивницького, Миргорода, Рівного і Кролевця.

Програма фіналу розпочнеться 27 серпня змаганнями з елементів техніки гри у футбол. Того ж дня відбудеться і старт матчів групового етапу.

"Шкіряний м'яч" - це унікальний проект, який створює міцну основу для розвитку масового футболу в Україні, зауважили у ФФУ.

"А запровадженні два роки тому змагання у віковій групі серед 14-річних дітей дали чудову можливість продовжити активно грати у футбол на всеукраїнській арені підліткам, які не потрапили до команд, що виступають у змаганнях ДЮФЛ України", - резюмував Вадим Костюченко

"Шкіряний м'яч" - це наймасовіші футбольні змагання серед шкільних команд, які проводяться спільно Федерацією футболу України та Асоціацією аматорського футболу України у співпраці з Міністерством освіти і науки України, Міністерством молоді та спорту України і входять до програм спортивно-масових заходів українських шкіл.

Турнір є спадкоємцем змагань із футболу за призи клубу "Шкіряний м'яч", які ведуть свою історію з 1965 року. Змагання на всеукраїнському рівні відновилися у 1998 році. Із того часу й до сьогодні турнір очолює ветеран київського "Динамо", кращий футболіст СРСР 1966 року, заслужений майстер спорту Андрій Біба.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,996.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,657.64