Турнір "Шкіряний м'яч" доводить, що футбол в українській глибинці активно розвивається - Костюченко

КИЇВ. 20 серпня. УНН. Із 27-го по 29 серпня 2018 року в м. Нова Каховка Херсонської області на стадіоні "Енергія" триватиме фінальний турнір серед команд гравців вікової групи U-14 Всеукраїнського турніру "Шкіряний м'яч - Кубок Coca-Cola". Його учасниками стануть вісім найкращих колективів, що зуміли вибороти путівки до фіналу з більш ніж шістьох тисяч дитячих команд у цій віковій групі. Про це повідомили у Федерації футболу України, передає УНН.