Турнір "Шкіряний м'яч" доводить, що футбол в українській глибинці активно розвивається - Костюченко
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Із 27-го по 29 серпня 2018 року в м. Нова Каховка Херсонської області на стадіоні "Енергія" триватиме фінальний турнір серед команд гравців вікової групи U-14 Всеукраїнського турніру "Шкіряний м'яч - Кубок Coca-Cola". Його учасниками стануть вісім найкращих колективів, що зуміли вибороти путівки до фіналу з більш ніж шістьох тисяч дитячих команд у цій віковій групі. Про це повідомили у Федерації футболу України, передає УНН.
"Цікаво відмітити той факт, що більшість серед зональних переможців - це команди з райцентрів. А ті, що репрезентують обласні столиці - представляють далеко не традиційно футбольні регіони. Це засвідчує правильний шлях в розвитку масового дитячо-юнацького футболу, обраного в останні роки Національною футбольною федерацією, коли матеріально-технічна і фінансова допомога спрямовується у самі віддалені селища",- підкреслив перший віце-президент ФФУ Вадим Костюченко.
Футбольний чиновник наголосив що цьогоріч кращими в своїх регіонах стали команди з Нової Каховки, Вінниці, Мирнограда (Донецька обл.), Івано-Франківська, Кропивницького, Миргорода, Рівного і Кролевця.
Програма фіналу розпочнеться 27 серпня змаганнями з елементів техніки гри у футбол. Того ж дня відбудеться і старт матчів групового етапу.
"Шкіряний м'яч" - це унікальний проект, який створює міцну основу для розвитку масового футболу в Україні, зауважили у ФФУ.
"А запровадженні два роки тому змагання у віковій групі серед 14-річних дітей дали чудову можливість продовжити активно грати у футбол на всеукраїнській арені підліткам, які не потрапили до команд, що виступають у змаганнях ДЮФЛ України", - резюмував Вадим Костюченко
"Шкіряний м'яч" - це наймасовіші футбольні змагання серед шкільних команд, які проводяться спільно Федерацією футболу України та Асоціацією аматорського футболу України у співпраці з Міністерством освіти і науки України, Міністерством молоді та спорту України і входять до програм спортивно-масових заходів українських шкіл.
Турнір є спадкоємцем змагань із футболу за призи клубу "Шкіряний м'яч", які ведуть свою історію з 1965 року. Змагання на всеукраїнському рівні відновилися у 1998 році. Із того часу й до сьогодні турнір очолює ветеран київського "Динамо", кращий футболіст СРСР 1966 року, заслужений майстер спорту Андрій Біба.