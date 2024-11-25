Туристическое судно с 45 людьми затонуло в Красном море возле Египта: идет спасательная операция
Киев • УНН
Судно Sea Story затонуло у побережья Египта с 31 туристом и 14 членами экипажа на борту. Спасатели обнаружили уцелевших вблизи города Марса-Алам, поисковая операция продолжается.
У побережья Египта в Красном море затонуло судно с 45 людьми на борту, включая около 30 туристов из разных стран, идет спасательная операция, сообщает Bild, пишет УНН.
Детали
Экипаж судна Sea Story рано утром подал сигнал бедствия, сообщил губернатор региона, генерал-майор Амр Ханафи.
Некоторых людей, которые выжили, обнаружили неподалеку от прибрежного города Марса-Алам, популярного среди дайверов и других туристов. Их должны эвакуировать на самолете и фрегате, а также обеспечить медицинскую помощь. Из каких стран прибыли туристы, пока не уточняется.
По словам Ханафи, яхта вышла из порта Галиб вчера и должна была прибыть в пятницу в Хургаду. На борту находился 31 турист и экипаж из 14 человек.
Спасатели совместно с военно-морскими силами продолжают поиски других, сообщил Ханафи.
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