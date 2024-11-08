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Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"
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В Южной Корее рыбацкая лодка затонула возле острова Чеджу: 13 моряков пропали без вести

В Южной Корее рыбацкая лодка затонула возле острова Чеджу: 13 моряков пропали без вести

Киев  •  УНН

22:49 • 948 просмотра

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Возле острова Чеджу в Южной Корее затонула рыбацкая лодка, 14 моряков спасены. Еще 13 членов экипажа считаются пропавшими, президент страны приказал мобилизовать все ресурсы для поисков.

Возле острова Чеджу в Южной Корее затонула рыбацкая лодка. Об этом сообщает Yonhap, передает УНН.

Детали

По информации, лодка оказалась в аварийной ситуации примерно в 24 километрах к северо-западу от острова, из-за чего пришлось немедленно начать поисково-спасательную операцию.

На данный момент спасены 14 моряков, однако еще 13 членов экипажа считаются пропавшими без вести. Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль отдал приказ мобилизовать все имеющиеся ресурсы и персонал для продолжения спасательной операции, подчеркнув необходимость активного поиска и поддержки со стороны береговой охраны.

Южная Корея не исключает прямой отправки оружия в Украину7 ноября 2024, 12:12 • 28778 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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