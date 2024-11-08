В Южной Корее рыбацкая лодка затонула возле острова Чеджу: 13 моряков пропали без вести
Киев • УНН
Возле острова Чеджу в Южной Корее затонула рыбацкая лодка, 14 моряков спасены. Еще 13 членов экипажа считаются пропавшими, президент страны приказал мобилизовать все ресурсы для поисков.
Возле острова Чеджу в Южной Корее затонула рыбацкая лодка. Об этом сообщает Yonhap, передает УНН.
Детали
По информации, лодка оказалась в аварийной ситуации примерно в 24 километрах к северо-западу от острова, из-за чего пришлось немедленно начать поисково-спасательную операцию.
На данный момент спасены 14 моряков, однако еще 13 членов экипажа считаются пропавшими без вести. Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль отдал приказ мобилизовать все имеющиеся ресурсы и персонал для продолжения спасательной операции, подчеркнув необходимость активного поиска и поддержки со стороны береговой охраны.
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