Туристический сбор вырос на треть, почти четверть принес Киев

Туристический сбор за 9 месяцев этого года принес в бюджеты на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года - 234,4 млн грн, причем Киев продолжает лидировать, принеся почти четверть от всей суммы, сообщили в Государственной налоговой службе, пишет УНН.

В январе-сентябре 2025 года уплата туристического сбора выросла на 35,7 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В этом году местные бюджеты получили 234,4 млн грн туристического сбора - сообщили в налоговой службе.

За 9 месяцев прошлого года поступило 172,8 млн гривен.

Лидеры по уплате:

Киев – 52,8 млн грн;

Львовская область – 42,5 млн грн;

Ивано-Франковская – 32,5 млн грн;

Закарпатская область – 21,2 млн гривен.

Справка

Туристический сбор уплачивают налоговым агентам граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства авансовым взносом перед временным размещением в местах проживания. Налоговые агенты - субъекты хозяйствования, предоставляющие услуги по временному размещению в местах проживания (ночлега): гостиницах, хостелах, домах отдыха и т.д., перечисляют его в местный бюджет.

Ставку сбора устанавливают местные советы самостоятельно за каждые сутки проживания:

до 0,5 % минимальной зарплаты – для граждан Украины;

до 5 % – для иностранцев.

