Туристический сбор вырос на треть, почти четверть принес Киев
Киев • УНН
За 9 месяцев текущего года туристический сбор принес 234,4 млн грн, что на 35,7% больше, чем в прошлом году. Киев обеспечил почти четверть этой суммы с 52,8 млн грн.
Туристический сбор за 9 месяцев этого года принес в бюджеты на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года - 234,4 млн грн, причем Киев продолжает лидировать, принеся почти четверть от всей суммы, сообщили в Государственной налоговой службе, пишет УНН.
В январе-сентябре 2025 года уплата туристического сбора выросла на 35,7 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В этом году местные бюджеты получили 234,4 млн грн туристического сбора
За 9 месяцев прошлого года поступило 172,8 млн гривен.
Лидеры по уплате:
- Киев – 52,8 млн грн;
- Львовская область – 42,5 млн грн;
- Ивано-Франковская – 32,5 млн грн;
- Закарпатская область – 21,2 млн гривен.
Справка
Туристический сбор уплачивают налоговым агентам граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства авансовым взносом перед временным размещением в местах проживания. Налоговые агенты - субъекты хозяйствования, предоставляющие услуги по временному размещению в местах проживания (ночлега): гостиницах, хостелах, домах отдыха и т.д., перечисляют его в местный бюджет.
Ставку сбора устанавливают местные советы самостоятельно за каждые сутки проживания:
- до 0,5 % минимальной зарплаты – для граждан Украины;
- до 5 % – для иностранцев.
