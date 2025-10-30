Туристичний збір зріс на третину, майже чверть приніс Київ
Київ • УНН
За 9 місяців поточного року туристичний збір приніс 234,4 млн грн, що на 35,7% більше, ніж торік. Київ забезпечив майже чверть цієї суми з 52,8 млн грн.
Туристичний збір за 9 місяців цього року приніс у бюджети на третину більше ніж, ніж за аналогічний період минулого року - 234,4 млн грн, при чому Київ продовжує лідирувати, принісши майже чверть від усієї суми, повідомили в Державній податковій службі, пише УНН.
У січні-вересні 2025 року сплата туристичного збору зросла на 35,7 % порівняно з відповідним періодом минулого року. Цьогоріч місцеві бюджети отримали 234,4 млн грн туристичного збору
За 9 місяців минулого року надійшло 172,8 млн гривень.
Лідери у сплаті:
- Київ – 52,8 млн грн;
- Львівська область – 42,5 млн грн;
- Івано-Франківська – 32,5 млн грн;
- Закарпатська область – 21,2 млн гривень.
Довідково
Туристичний збір сплачують податковим агентам громадяни України, іноземці та особи без громадянства авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання. Податкові агенти - суб’єкти господарювання, які надають послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі): готелях, хостелах, будинках відпочинку тощо, перераховують його до місцевого бюджету.
Ставку збору встановлюють місцеві ради самостійно за кожну добу проживання:
- до 0,5 % мінімальної зарплати – для громадян України;
- до 5 % – для іноземців.
