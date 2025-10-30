Туристичний збір зріс на третину, майже чверть приніс Київ

Туристичний збір за 9 місяців цього року приніс у бюджети на третину більше ніж, ніж за аналогічний період минулого року - 234,4 млн грн, при чому Київ продовжує лідирувати, принісши майже чверть від усієї суми, повідомили в Державній податковій службі, пише УНН.

У січні-вересні 2025 року сплата туристичного збору зросла на 35,7 % порівняно з відповідним періодом минулого року. Цьогоріч місцеві бюджети отримали 234,4 млн грн туристичного збору - повідомили в податковій службі.

За 9 місяців минулого року надійшло 172,8 млн гривень.

Лідери у сплаті:

Київ – 52,8 млн грн;

Львівська область – 42,5 млн грн;

Івано-Франківська – 32,5 млн грн;

Закарпатська область – 21,2 млн гривень.

Довідково

Туристичний збір сплачують податковим агентам громадяни України, іноземці та особи без громадянства авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання. Податкові агенти - суб’єкти господарювання, які надають послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі): готелях, хостелах, будинках відпочинку тощо, перераховують його до місцевого бюджету.

Ставку збору встановлюють місцеві ради самостійно за кожну добу проживання:

до 0,5 % мінімальної зарплати – для громадян України;

до 5 % – для іноземців.

