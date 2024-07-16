Туристам нужно разрешение, чтобы посетить горные маршруты в приграничье - ГПСУ

Туристические горные маршруты, на которые недавно пограничники ввели дополнительные временные ограничения, можно будет посетить, но необходимо будет обратиться в Черновицкий пограничный отряд за получением разрешения. Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Есть такое понятие, как пограничный режим, который определен постановлением правительства №1147. Он касается пограничной полосы в 5 км вдоль границы. Также, в случае особенностей на участках, пограничные отряды могут вводить дополнительные ограничения в приграничье. Это касается участка с туристическими маршрутами, который входит в зону ответственности Черновицкого пограничного отряда. Но если люди будут обращаться за получением разрешения в Черновицкий пограничный отряд, такие обращения будут рассматриваться - сказал Демченко.

Он добавил, что такие меры вводятся для того, чтобы не допустить или предупредить попытки незаконного пересечения границы.

Напомним

Пограничники ввели дополнительные временные ограничения в Зеленской и Белоберезской громадах Верховинского района. В частности, запрещено посещение таких популярных туристических маршрутов, как Поп Иван и Бребенескул.

На Ивано-Франковщине запрещен въезд лиц в определенную пограничную полосу шириной пять километров