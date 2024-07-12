Всем туристам запрещен подъем на горы Поп Иван, Бребенескул и еще более 20 туристических маршрутов. Госпогранслужба Украины (ГПСУ) сообщила о введении временных ограничений в пределах Зеленской, Белоберезькой объединенных территориальных общин Верховинского района Ивано-Франковской области. Об этом говорится на сайте ГПУ, передает УНН.
Детали
В рамках дополнительных временных режимных ограничений связанных с усилением пограничного режима запрещается:
- Въезд лиц в определенную пограничную полосу шириной пять километров в том числе с целью туризма, отдыха, рыболовства, за исключением: лиц постоянно или временно проживающих или работающих в ее пределах, при условии наличия у них соответствующего разрешения предоставленного пограничным отрядом; владельцев земельных участков, находящихся в пределах полосы, при условии наличия у них соответствующего разрешения предоставленного пограничным отрядом.
- Посещение следующих туристических маршрутов в пределах Ивано-Франковской области: урочища Погорелец, Гаджина, Подороватый, Венгерские Скалы, долины Крынта, Луковица, Широкая и Веснерка, горы Чавчин, Смотрин, Ушастый камень, Поп Иван, Беребенскул, Пожижевская Мергул, Туркул, Малая Говерла, Берскул, Кострич, Яворник, Попадя, Масный Прислип, Гоична, Дуконя, Пние'в, озеро Маричайка и Кривопольский перевал.
- Скопление транспортных средств (более двух), длительные остановки транспортных средств (дольше 20 минут), не связанные с техническими неисправностями, на обочинах дорог вне установленных автомобильных стоянок (за исключением транспортных средств под управлением местных жителей при наличии документов, подтверждающих их регистрацию).
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