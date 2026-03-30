Турецкую актрису Ханде Эрчел отпустили после допроса по делу о наркотиках
Киев • УНН
Звезду сериала "Постучись в мою дверь" допросили в суде и заставили сдать анализы на запрещенные вещества. Актриса отрицает вину и участие в вечеринках.
Турецкую актрису Ханде Эрчел отпустили после допроса в рамках расследования возможного употребления запрещенных веществ среди представителей шоу-бизнеса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Haberturk.
Отмечается, что артистка вернулась в Стамбул из-за границы после того, как узнала об ордере на ее задержание. По прибытии она явилась в правоохранительные органы и дала показания во Дворце правосудия в районе Чаглаян.
Как сообщает источник, после допроса Эрчел направили в Институт судебной медицины, где она прошла тестирование на наркотики, в частности сдала образцы крови и волос. После завершения процедуры актрису отпустили.
Главу одного из самых титулованных футбольных клубов Турции "Фенербахче" допросили по масштабному делу о наркотиках22.12.25, 04:05 • 3784 просмотра
По словам Эрчел, она не имеет отношения к мероприятиям, фигурирующим в расследовании. Актриса подчеркнула, что посещала только ресторан при отеле Bebek Hotel и исключительно по рабочим причинам.
Она также отрицала какие-либо предположения об участии в частных вечеринках, которые, по данным СМИ, могли организовывать бизнесмены.
Я не присутствовала ни на одном из мероприятий, упомянутых в медиа, и не знаю людей, которых называют их организаторами
Эрчел подчеркнула, что никогда не употребляла наркотических веществ и придерживается дисциплинированного образа жизни, поскольку осознает ответственность перед аудиторией.
Также она отметила, что не видела случаев употребления наркотиков бизнесменом Хаканом Сабанджи, с которым ранее состояла в отношениях.
Ханде Эрчел — известная турецкая актриса и модель. Женщина получила популярность после роли Эды Йылдыз в сериале "Любовь не понимает слов", "Постучись в мою дверь".