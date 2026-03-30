Турецкую актрису Ханде Эрчел отпустили после допроса по делу о наркотиках

Турецкую актрису Ханде Эрчел отпустили после допроса в рамках расследования возможного употребления запрещенных веществ среди представителей шоу-бизнеса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Haberturk.

Отмечается, что артистка вернулась в Стамбул из-за границы после того, как узнала об ордере на ее задержание. По прибытии она явилась в правоохранительные органы и дала показания во Дворце правосудия в районе Чаглаян.

Как сообщает источник, после допроса Эрчел направили в Институт судебной медицины, где она прошла тестирование на наркотики, в частности сдала образцы крови и волос. После завершения процедуры актрису отпустили.

По словам Эрчел, она не имеет отношения к мероприятиям, фигурирующим в расследовании. Актриса подчеркнула, что посещала только ресторан при отеле Bebek Hotel и исключительно по рабочим причинам.

Она также отрицала какие-либо предположения об участии в частных вечеринках, которые, по данным СМИ, могли организовывать бизнесмены.

Я не присутствовала ни на одном из мероприятий, упомянутых в медиа, и не знаю людей, которых называют их организаторами — заявила актриса.

Эрчел подчеркнула, что никогда не употребляла наркотических веществ и придерживается дисциплинированного образа жизни, поскольку осознает ответственность перед аудиторией.

Также она отметила, что не видела случаев употребления наркотиков бизнесменом Хаканом Сабанджи, с которым ранее состояла в отношениях.

Ханде Эрчел — известная турецкая актриса и модель. Женщина получила популярность после роли Эды Йылдыз в сериале "Любовь не понимает слов", "Постучись в мою дверь".