Турецьку акторку Ханде Ерчел відпустили після допиту у справі про наркотики

Турецьку акторку Ханде Ерчел відпустили після допиту у межах розслідування щодо можливого вживання заборонених речовин серед представників шоу-бізнесу. Про це повідомляє УНН із посиланням на Haberturk.

Зазначається, що артистка повернулася до Стамбула з-за кордону після того, як дізналася про ордер на її затримання. Після прибуття вона з’явилася до правоохоронних органів і надала свідчення у Палаці правосуддя в районі Чаглаян.

Як повідомляє джерело, після допиту Ерчел направили до Інституту судової медицини, де вона пройшла тестування на наркотики, зокрема здала зразки крові та волосся. Після завершення процедури акторку відпустили.

За словами Ерчел, вона не має стосунку до заходів, які фігурують у розслідуванні. Акторка наголосила, що відвідувала лише ресторан при готелі Bebek Hotel і виключно з робочих причин.

Вона також заперечила будь-які припущення про участь у приватних вечірках, які, за даними ЗМІ, могли організовувати бізнесмени.

Я не була присутня на жодному із заходів, згаданих у медіа, і не знаю людей, яких називають їх організаторами — заявила акторка.

Ерчел підкреслила, що ніколи не вживала наркотичних речовин і дотримується дисциплінованого способу життя, оскільки усвідомлює відповідальність перед аудиторією.

Також вона зазначила, що не бачила випадків вживання наркотиків бізнесменом Хаканом Сабанджі, з яким раніше перебувала у стосунках.

Ханде Ерчел — відома турецька акторка і модель. Жінка здобула популярність після ролі Еди Йилдиз у серіалі "Любов не розуміє слів", "Постукай у мої двері".