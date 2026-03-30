Турецьку акторку Ханде Ерчел відпустили після допиту у справі про наркотики

З 1 квітня може змінитися схема постачання газу – чи вистачить ресурсу і що буде з тарифами
Мітинги у США — чи можливо усунути Трампа через імпічмент
30 березня, 13:48
"П'ять років - оптимістичний сценарій" - експерт про шлях України до ЄС
30 березня, 12:43
Як не набрати вагу після дієти: поради, які справді працюють
30 березня, 10:47
ЄС схвалив програму на 1,5 млрд євро на розвиток оборонки Європи та України
30 березня, 10:19
Кабмін схвалив пакет податкових законопроєктів у межах зобов'язань перед МВФ. З посилками і цифровими платформами - але поки без ПДВ для ФОП
30 березня, 09:50
Зеленський заявив про готовність України до великоднього перемир'я
30 березня, 09:05
Politico дізналося 5 способів для ЄС впоратися з Угорщиною, якщо Орбан знову переможе
30 березня, 06:43
Багаті країни прагнуть в ЄС - Politico дізналося, чи можуть посунути у черзі Україну
29 березня, 13:23
Зеленський прибув до Йорданії та анонсував важливі зустрічі
Популярнi новини
БЕБ проти авіакомпаній: українським перевізникам нав’язують податок, який вони вже сплатили30 березня, 11:01 • 45034 перегляди
Як клініка Odrex втрачає пацієнтів і гроші через публічні скандали 30 березня, 11:40 • 37112 перегляди
Ольга Фреймут показала кадри з дня народження своєї 91-річної бабусіVideo30 березня, 12:19 • 27768 перегляди
Батько загиблого у Колумбайні розкритикував новий ромком з Паттінсоном і Зендаєю - у чому річ30 березня, 13:44 • 12100 перегляди
В Україні з 1 квітня стартує нерестова заборона - що зміниться для рибалокPhoto30 березня, 14:18 • 22580 перегляди
Публікації
Мітинги у США — чи можливо усунути Трампа через імпічмент15:29 • 26404 перегляди
В Україні з 1 квітня стартує нерестова заборона - що зміниться для рибалокPhoto30 березня, 14:18 • 22606 перегляди
Як клініка Odrex втрачає пацієнтів і гроші через публічні скандали 30 березня, 11:40 • 37138 перегляди
БЕБ проти авіакомпаній: українським перевізникам нав’язують податок, який вони вже сплатили30 березня, 11:01 • 45060 перегляди
Підготовка автомобіля до літа: коли міняти шини на літні30 березня, 06:55 • 57256 перегляди
"Аватар 4" вже на горизонті - дата прем’єри та повернення культових героїв16:42 • 8382 перегляди
Софі Тернер травмувалася - зйомки серіалу "Tomb Raider" зупинено на два тижні15:06 • 10403 перегляди
Батько загиблого у Колумбайні розкритикував новий ромком з Паттінсоном і Зендаєю - у чому річ30 березня, 13:44 • 12125 перегляди
Ольга Фреймут показала кадри з дня народження своєї 91-річної бабусіVideo30 березня, 12:19 • 27788 перегляди
У HBO розкрили плани на спін-офи "Гри престолів"28 березня, 14:00 • 40030 перегляди
Турецьку акторку Ханде Ерчел відпустили після допиту у справі про наркотики

Київ • УНН

 • 1310 перегляди

Зірку серіалу "Постукай у мої двері" допитали в суді та змусили здати аналізи на заборонені речовини. Акторка заперечує провину та участь у вечірках.

Турецьку акторку Ханде Ерчел відпустили після допиту у межах розслідування щодо можливого вживання заборонених речовин серед представників шоу-бізнесу. Про це повідомляє УНН із посиланням на Haberturk.

Зазначається, що артистка повернулася до Стамбула з-за кордону після того, як дізналася про ордер на її затримання. Після прибуття вона з’явилася до правоохоронних органів і надала свідчення у Палаці правосуддя в районі Чаглаян.

Як повідомляє джерело, після допиту Ерчел направили до Інституту судової медицини, де вона пройшла тестування на наркотики, зокрема здала зразки крові та волосся. Після завершення процедури акторку відпустили.

Голову одного з найтитулованіших футбольних клубів Туреччини "Фенербахче" допитали у масштабній справі про наркотики22.12.25, 04:05 • 3784 перегляди

За словами Ерчел, вона не має стосунку до заходів, які фігурують у розслідуванні. Акторка наголосила, що відвідувала лише ресторан при готелі Bebek Hotel і виключно з робочих причин.

Вона також заперечила будь-які припущення про участь у приватних вечірках, які, за даними ЗМІ, могли організовувати бізнесмени.

Я не була присутня на жодному із заходів, згаданих у медіа, і не знаю людей, яких називають їх організаторами 

— заявила акторка.

Ерчел підкреслила, що ніколи не вживала наркотичних речовин і дотримується дисциплінованого способу життя, оскільки усвідомлює відповідальність перед аудиторією.

Також вона зазначила, що не бачила випадків вживання наркотиків бізнесменом Хаканом Сабанджі, з яким раніше перебувала у стосунках.

Ханде Ерчел — відома турецька акторка і модель. Жінка  здобула популярність після ролі Еди Йилдиз у серіалі "Любов не розуміє слів", "Постукай у мої двері".

Станіслав Кармазін

КультураСвіт
Серіали
Стамбул