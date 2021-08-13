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Турецкий солдат погиб в результате минометного обстрела на севере Ирака

Турецкий солдат погиб в результате минометного обстрела на севере Ирака

Киев  •  УНН

 • 20628 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Курдские боевики обстреляли турецкую военную базу на севере Ирака, в результате чего был ранен турецкий солдат, который позже скончался в больнице. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Anadolu.

Детали

Министерство обороны страны сообщило, что солдат был тяжело ранен в результате минометного обстрела поста в районе операций ВС Турции в рамках операции "Коготь-молния", а затем скончался от ран, несмотря на полученную медицинскую помощь.

В заявлении министерства обороны Турции говорится, что турецкие силы "немедленно отомстили тем, кто совершил нападение", и три боевика Рабочей партии Курдистана (РПК) были нейтрализованы.

Дополнение

РПК начала повстанческое движение на юго-востоке Турции в 1984 году, в результате которого были убиты более 40 000 человек. РПК объявлена террористической группой в Турции, США и Европейском Союзе.

В настоящее время Турция проводит операции по боевикам на севере Ирака, где расположены их основные базы.

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