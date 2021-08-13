Турецький солдат загинув у результаті мінометного обстрілу на півночі Іраку
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Курдські бойовики обстріляли турецьку військову базу на півночі Іраку, у результаті чого був поранений турецький солдат, який пізніше помер у лікарні. Про це інформує УНН з посиланням на Anadolu.
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Міністерство оборони країни повідомило, що солдат був тяжко поранений у результаті мінометного обстрілу поста в районі операцій ЗС Туреччини в межах операції "Кіготь-блискавка", а потім помер від ран, попри отриману медичну допомогу.
У заяві міністерства оборони Туреччини йдеться, що турецькі сили "негайно помстилися тим, хто скоїв напад", і три бойовики Робітничої партії Курдистану (РПК) були нейтралізовані.
Доповнення
РПК почала повстанський рух на південному сході Туреччини в 1984 році, в результаті якого було вбито понад 40 000 людей. РПК оголошена терористичною групою в Туреччині, США і Європейському Союзі.
Наразі Туреччина проводить операції стосовно бойовиків на півночі Іраку, де розташовані їхні основні бази.