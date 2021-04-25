Туреччина почала черговий наступ на курдів

Що передувало
18 березня у Міноборони Туреччини заявили, що ракети, випущені з Сирії, впали в південній турецькій провінції Кіліс.
Пізніше, 20 березня, Туреччина вперше за 17 місяців зробила авіаналіт на позиції “Демократичних сил Сирії” (SDF) в курдському регіоні.
Перед цим, на початку тижня, міноборони Туреччини звинуватило Сирію в завданні ракетного удару по двох населених пунктах в підконтрольній Анкарі північній частині провінції Алеппо, а також повідомило російську сторону про необхідність не допускати подібних атак.
За даними Міноборони країни, зазначені райони розташовані в зоні проведення контртерористичної операції збройних сил Туреччини “Щит Євфрату”.
Обстріл проводився балістичними ракетами і багатостовбурними ракетними установками. У результаті атаки постраждали люди серед мирного населення, вказали у відомстві.