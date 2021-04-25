Туреччина почала черговий наступ на курдів

Перед цим, на початку тижня, міноборони Туреччини звинуватило Сирію в завданні ракетного удару по двох населених пунктах в підконтрольній Анкарі північній частині провінції Алеппо, а також повідомило російську сторону про необхідність не допускати подібних атак.

За даними Міноборони країни, зазначені райони розташовані в зоні проведення контртерористичної операції збройних сил Туреччини “Щит Євфрату”.

Обстріл проводився балістичними ракетами і багатостовбурними ракетними установками. У результаті атаки постраждали люди серед мирного населення, вказали у відомстві.