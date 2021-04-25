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Туреччина почала черговий наступ на курдів

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Туреччина почала нову військову операцію проти курдів. Об’єкти забороненої в країні Курдської робочої партії в місті Хаккярі, поблизу кордону з Іраком, зазнали артилерійського обстрілу і авіанальотів за участю винищувачів F-16, повідомило Суспільне радіо і телебачення Туреччини в суботу, 24 квітня, передає УНН.

Що відомо

Операцією керує турецький міністр національної оборони Хулусі Акар. А президент країни Реджеп Тайіп Ердоган назвав курдів “терористами” і заявив про знищення багатьох з них.

Контекст

Туреччина поважає територіальну цілісність Іраку, вказав Ердоган. Ірак на момент публікації не відреагував на те, що відбувається. Раніше офіційний Багдад неодноразово звинувачував Анкару в нанесенні збитку своєму суверенітету турецькими операціями.

Що передувало

18 березня у Міноборони Туреччини заявили, що ракети, випущені з Сирії, впали в південній турецькій провінції Кіліс.

Пізніше, 20 березня, Туреччина вперше за 17 місяців зробила авіаналіт на позиції “Демократичних сил Сирії” (SDF) в курдському регіоні.

Перед цим, на початку тижня, міноборони Туреччини звинуватило Сирію в завданні ракетного удару по двох населених пунктах в підконтрольній Анкарі північній частині провінції Алеппо, а також повідомило російську сторону про необхідність не допускати подібних атак.

За даними Міноборони країни, зазначені райони розташовані в зоні проведення контртерористичної операції збройних сил Туреччини “Щит Євфрату”.

Обстріл проводився балістичними ракетами і багатостовбурними ракетними установками. У результаті атаки постраждали люди серед мирного населення, вказали у відомстві.

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