Турция начала очередное наступление на курдов

Что предшествовало
18 марта, в Минобороны Турции заявили, что ракеты, выпущенные из Сирии, упали в южной турецкой провинции Килис.
Позже, 20 марта, Турция впервые за 17 месяцев сделала авианалет на позиции “Демократических сил Сирии” (SDF) в курдском регионе.
Перед этим, в начале недели, минобороны Турции обвинил Сирию в задании ракетного удара по двум населенных пунктах в подконтрольной Анкаре северной части провинции Алеппо, а также сообщил российскую сторону о необходимости не допускать подобных атак.
По данным Минобороны страны, указанные районы расположены в зоне проведения контртеррористической операции вооруженных сил Турции “Щит Евфрата”.
Обстрел производился баллистическими ракетами и многоствольные ракетными установками. В результате атаки пострадали люди среди мирного населения, указали в ведомстве.