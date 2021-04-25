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Турция начала очередное наступление на курдов

Турция начала очередное наступление на курдов

Киев  •  УНН

 • 21374 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Турция начала новую военную операцию против курдов. Объекты запрещенной в стране Курдской рабочей партии в городе Хаккяри, близ границы с Ираком, подверглись артиллерийскому обстрелу и авианалетам с участием истребителей F-16, сообщил Общественное радио и телевидения Турции в субботу, 24 апреля, передает УНН.

Что известно

Операцией руководит турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар. А президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал курдов “террористами” и заявил об уничтожении многих из них.

Контекст

Турция уважает территориальную целостность Ирака, указал Эрдоган. Ирак на момент публикации не отреагировал на происходящее. Ранее официальный Багдад неоднократно обвинял Анкару в нанесении ущерба своему суверенитету турецкими операциями.

Что предшествовало

18 марта, в Минобороны Турции заявили, что ракеты, выпущенные из Сирии, упали в южной турецкой провинции Килис.

Позже, 20 марта, Турция впервые за 17 месяцев сделала авианалет на позиции “Демократических сил Сирии” (SDF) в курдском регионе.

Перед этим, в начале недели, минобороны Турции обвинил Сирию в задании ракетного удара по двум населенных пунктах в подконтрольной Анкаре северной части провинции Алеппо, а также сообщил российскую сторону о необходимости не допускать подобных атак.

По данным Минобороны страны, указанные районы расположены в зоне проведения контртеррористической операции вооруженных сил Турции “Щит Евфрата”.

Обстрел производился баллистическими ракетами и многоствольные ракетными установками. В результате атаки пострадали люди среди мирного населения, указали в ведомстве.

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