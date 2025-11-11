Турецкий прокурор требует более 2000 лет тюрьмы для мэра Стамбула Имамоглу

В Турции разгорелся масштабный политический и судебный скандал: прокурор требует рекордного наказания – более 2000 лет лишения свободы – для мэра Стамбула Экрема Имамоглу, которого обвиняют в создании преступной организации и масштабной коррупции. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Как сообщает агентство Reuters, в обвинительном акте говорится, что Имамоглу якобы возглавлял сеть, которая в течение десяти лет нанесла турецкому государству ущерб на 160 миллиардов лир (приблизительно 3,8 млрд долларов). Документ объемом более 4000 страниц описывает структуру группировки, которая, по утверждению прокуратуры, действовала внутри муниципалитета Стамбула.

Главный прокурор Стамбула Акин Гюрлек заявил, что в деле фигурируют 402 подозреваемых, среди которых Имамоглу, а также ряд предпринимателей, которых якобы заставляли платить взятки через тайный фонд.

Мэра обвиняют во взяточничестве, мошенничестве, сговоре на торгах и создании преступной организации. Сам Имамоглу, главный политический оппонент президента Тайипа Эрдогана, отрицает все обвинения, называя их политически мотивированными.

Мэр Стамбула находится под стражей с марта этого года. В июле он получил отдельный срок заключения за оскорбление прокурора города, однако подал апелляцию на это решение.

Правительство Турции отвергает утверждения оппозиции о политическом давлении и подчеркивает, что судебная система страны "остается независимой".

