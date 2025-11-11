Турецкий прокурор требует более 2000 лет тюрьмы для мэра Стамбула Имамоглу

$41.960.02
Эксклюзив
14:28 • 8356 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
13:20 • 10974 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
13:01 • 18005 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Эксклюзив
12:30 • 17948 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
09:41 • 17802 просмотра
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Эксклюзив
11 ноября, 08:48 • 22579 просмотра
В сети распространяется видео об отсутствии света в столичном метро: в подземке прокомментировали
11 ноября, 07:08 • 24606 просмотра
Румыния заявила о падении и обломках дрона после атаки рф на Украину у границы
11 ноября, 05:31 • 27542 просмотра
Рекорд за 2 года: ЕС в сентябре предоставил защиту более 79 тыс. беженцам из Украины, названы страны-лидеры
10 ноября, 21:39 • 64459 просмотра
Сырский: Россия бросила 150 тысяч солдат на Покровск, чтобы прорвать оборону ВСУ
10 ноября, 18:35 • 76678 просмотра
Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ: Зеленский отреагировал на разоблачение коррупции в энергетике
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
ISW: за призывом резервистов в РФ для защиты инфраструктуры скрываются планы их отправки в Украину11 ноября, 05:44 • 11732 просмотра
Количество боев на фронте за сутки сократилось на треть: карта от ГенштабаPhoto11 ноября, 06:19 • 6180 просмотра
ССО ВСУ раскрыли ситуацию в Покровске: что происходит на самом горячем направленииPhoto11 ноября, 07:02 • 14914 просмотра
"Проклятые лжецы": Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, несмотря на прогнозы четырех экстрасенсов11 ноября, 09:14 • 15826 просмотра
Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананомPhoto13:27 • 11852 просмотра
Топ-5 оригинальных рецептов блюд с редькойPhoto10 ноября, 14:34 • 79542 просмотра
УНН Lite
У Sotheby's "на кону" большой куш: коллекция миллиардера Лаудера может принести 500 млн долларовPhoto14:28 • 2420 просмотра
"Проклятые лжецы": Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, несмотря на прогнозы четырех экстрасенсов11 ноября, 09:14 • 15958 просмотра
В Польше завершился кинофестиваль Ukraina! Festiwal Filmowy: объявлены фильмы-победителиPhoto10 ноября, 13:25 • 53106 просмотра
Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть10 ноября, 10:51 • 128342 просмотра
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto8 ноября, 14:30 • 132359 просмотра
Турецкий прокурор требует более 2000 лет тюрьмы для мэра Стамбула Имамоглу

Киев • УНН

 • 894 просмотра

Прокуратура в Турции требует 2000 лет тюрьмы для мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Его обвиняют в коррупционной деятельности.

Турецкий прокурор требует более 2000 лет тюрьмы для мэра Стамбула Имамоглу

В Турции разгорелся масштабный политический и судебный скандал: прокурор требует рекордного наказания – более 2000 лет лишения свободы – для мэра Стамбула Экрема Имамоглу, которого обвиняют в создании преступной организации и масштабной коррупции. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Как сообщает агентство Reuters, в обвинительном акте говорится, что Имамоглу якобы возглавлял сеть, которая в течение десяти лет нанесла турецкому государству ущерб на 160 миллиардов лир (приблизительно 3,8 млрд долларов). Документ объемом более 4000 страниц описывает структуру группировки, которая, по утверждению прокуратуры, действовала внутри муниципалитета Стамбула.

ч. 70 чиновников задержали в Стамбуле по делу о коррупции в муниципалитете – Anadolu

Главный прокурор Стамбула Акин Гюрлек заявил, что в деле фигурируют 402 подозреваемых, среди которых Имамоглу, а также ряд предпринимателей, которых якобы заставляли платить взятки через тайный фонд.

Мэра обвиняют во взяточничестве, мошенничестве, сговоре на торгах и создании преступной организации. Сам Имамоглу, главный политический оппонент президента Тайипа Эрдогана, отрицает все обвинения, называя их политически мотивированными.

ч. В Турции задержаны трое мэров городов от оппозиционной партии: что им инкриминируют

Мэр Стамбула находится под стражей с марта этого года. В июле он получил отдельный срок заключения за оскорбление прокурора города, однако подал апелляцию на это решение.

Правительство Турции отвергает утверждения оппозиции о политическом давлении и подчеркивает, что судебная система страны "остается независимой".

ч. Оппозиционного к Эрдогану мэра Стамбула приговорили к почти двум годам лишения свободы - СМИ

Степан Гафтко

Новости Мира
Пожизненное лишение свободы
Reuters
Стамбул
Турция