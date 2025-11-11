Турецький прокурор вимагає понад 2000 років ув’язнення для мера Стамбула Імамоглу
УНН
Прокуратура у Туреччині вимагає 2000 років в'язниці для мера Стамбула Екрема Імамоглу. Його обвинувачують у корупційній діяльності.
У Туреччині розгорівся масштабний політичний та судовий скандал: прокурор вимагає рекордного покарання – понад 2000 років позбавлення волі – для мера Стамбула Екрема Імамоглу, якого звинувачують у створенні злочинної організації та масштабній корупції. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Як повідомляє агентство Reuters, в обвинувальному акті йдеться, що Імамоглу нібито очолював мережу, яка протягом десяти років завдала турецькій державі збитків на 160 мільярдів лір (приблизно 3,8 млрд доларів). Документ обсягом понад 4000 сторінок описує структуру угруповання, яке, за твердженням прокуратури, діяло всередині муніципалітету Стамбула.
Головний прокурор Стамбула Акін Гюрлек заявив, що у справі фігурують 402 підозрюваних, серед яких Імамоглу, а також низка підприємців, яких нібито змушували сплачувати хабарі через таємний фонд.
Мера звинувачують у хабарництві, шахрайстві, змові на торгах та створенні злочинної організації. Сам Імамоглу, головний політичний опонент президента Таїпа Ердогана, заперечує усі звинувачення, називаючи їх політично вмотивованими.
Мер Стамбула перебуває під вартою з березня цього року. У липні він отримав окремий термін ув’язнення за образу прокурора міста, однак подав апеляцію на це рішення.
Уряд Туреччини відкидає твердження опозиції про політичний тиск і наголошує, що судова система країни "залишається незалежною".
