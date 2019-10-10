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Турецкие подразделения вошли в сирийский город Телль-Абьяд

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 октября. УНН. Сухопутные подразделения ВС Турции вошли в четверг утром в черту сирийского Телль-Абъяда, расположенного на границе двух стран. Об этом сообщила газета Milliyet, пишет УНН.

Турецкие подразделения вошли в сирийский город Телль-Абьяд

Продвижение к Телль-Абъяду началось ночью с четырех направлений. Указывается, что к настоящему времени в городе и его предместьях не видно позиций вооруженных курдских отрядов, которые находились там до начала операции “Источник мира”, не слышно перестрелок.

Между тем с утра возобновились удары по целям в городах Камышлы и Рас-эль-Айн и расположенных рядом с ними деревнях. Ликвидированы пять членов курдских “Сил народной самообороны”. При этом отмечается, что вдоль границы постоянно курсируют истребители, боевые и разведывательные беспилотники, которые безотлагательно реагируют на любые изменения оперативной обстановки в районе.

Минобороны Турции сообщило, что в ночь на четверг ВС республики нанесли удары по 181 “объекту террористов” в Сирии. Операция продолжается уже более 15 часов.

С рассветом, по информации газеты Hurriyet, в 90 тысяч мечетей в Турции прозвучал азан (призыв к молитве), специально приуроченный к операции и победе турецких сил.

Как писал УНН, турецкие ВВС возобновили в четверг утром авиаудары по району населенного пункта Рас-эль-Айн (провинция Хасеке) на севере Сирии.

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