Турецькі підрозділи увійшли в сирійське місто Телль-Аб'яд
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Сухопутні підрозділи ЗС Туреччини увійшли в четвер вранці в межу сирійського Телль-Аб’яда, розташованого на кордоні двох країн. Про це повідомила газета Milliyet, пише УНН.
Просування до Телль-Аб’яду почалося вночі з чотирьох напрямків. Вказується, що до теперішнього часу в місті і його передмістях не видно позицій збройних курдських загонів, які перебували там до початку операції “Джерело миру”, не чути перестрілок.
Тим часом з ранку відновилися удари по цілям в містах Камишли і Рас-ель-Айн і розташованих поруч з ними селах. Ліквідовано п’ять членів курдських “Сил народної самооборони”. При цьому наголошується, що вздовж кордону постійно курсують винищувачі, бойові і розвідувальні безпілотники, які невідкладно реагують на будь-які зміни оперативної обстановки в районі.
Міноборони Туреччини повідомило, що в ніч на четвер ЗС республіки завдали ударів по 181 “об’єкту терористів” в Сирії. Операція триває вже більше 15 годин.
На світанку, за інформацією газети Hurriyet, в 90 тисяч мечетей в Туреччині пролунав азан (заклик до молитви), спеціально приурочений до операції і перемоги турецьких сил.
Як писав УНН, турецькі ВПС відновили в четвер вранці авіаудари по району населеного пункту Рас-ель-Айн (провінція Хасеке) на півночі Сирії.