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Турецькі ВПС відновили удари по сирійському Рас-ель-Айну

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Турецькі ВПС відновили в четвер вранці авіаудари по району населеного пункту Рас-ель-Айн (провінція Хасеке) на півночі Сирії. Про це повідомило сирійське агентство SANA, пише УНН.

Турецькі ВПС відновили удари по сирійському Рас-ель-Айну

Згідно з його даними, удари наносяться по селах, розташованих на схід від Рас-ель-Айна.

Дану інформацію підтвердили і інші сирійські ЗМІ. Він зазначає, що в операції також беруть участь наземні сили турецької армії. Телеканал Al Jazeera підтвердив ці відомості. Турецьким силам, як стверджується, вдалося взяти під свій контроль декілька сіл.

9 жовтня Анкара оголосила про проведення на півночі Сирії нової військової операції “Джерело миру”, яка почалася з авіаударів ВПС республіки по позиціях курдських формувань. Метою операції є створення на півночі Сирії буферної зони, яка повинна стати захисним поясом для турецького кордону і куди, за задумом Анкари, зможуть повернутися з Туреччини сирійські біженці. Державне агентство SANA назвало операцію агресією, світове співтовариство засудило дії Анкари. Велика Британія, Німеччина і Франція запросили проведення засідання Ради Безпеки ООН.

Як писав УНН, Туреччина офіційно оголосила про початок військових дій у Сирії.

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