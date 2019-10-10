Турецькі ВПС відновили удари по сирійському Рас-ель-Айну
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Турецькі ВПС відновили в четвер вранці авіаудари по району населеного пункту Рас-ель-Айн (провінція Хасеке) на півночі Сирії. Про це повідомило сирійське агентство SANA, пише УНН.
Згідно з його даними, удари наносяться по селах, розташованих на схід від Рас-ель-Айна.
Дану інформацію підтвердили і інші сирійські ЗМІ. Він зазначає, що в операції також беруть участь наземні сили турецької армії. Телеканал Al Jazeera підтвердив ці відомості. Турецьким силам, як стверджується, вдалося взяти під свій контроль декілька сіл.
9 жовтня Анкара оголосила про проведення на півночі Сирії нової військової операції “Джерело миру”, яка почалася з авіаударів ВПС республіки по позиціях курдських формувань. Метою операції є створення на півночі Сирії буферної зони, яка повинна стати захисним поясом для турецького кордону і куди, за задумом Анкари, зможуть повернутися з Туреччини сирійські біженці. Державне агентство SANA назвало операцію агресією, світове співтовариство засудило дії Анкари. Велика Британія, Німеччина і Франція запросили проведення засідання Ради Безпеки ООН.
Як писав УНН, Туреччина офіційно оголосила про початок військових дій у Сирії.