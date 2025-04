Туреччина офіційно оголосила про початок військових дій у Сирії

“Збройні сили Туреччини спільно з Сирійською національною армією почали операцію „Джерело миру“ проти терористичних організацій РПК (Робоча партія Курдистану), СНС („Сили народної самооборони“) і „Даіш“ (арабське найменування терористичного угрупування „Ісламська держава“)”, — відзначив турецький лідер.

Ердоган також оголосив, що метою нової операції ЗС Туреччини є “знищення терористичного коридору, який намагалися створити уздовж кордону республіки, а також досягнення миру і стабільності в регіоні”.

Як зазначає CNN Turk, операція почалася з почалася з авіаударів ВПС республіки по позиціях курдських формувань СНС. За даними телеканалу, літаки F-16 завдали ударів в районі населеного пункту Рас-ель-Айн.

Туреччина провела на території Сирії вже дві військові операції: “Щит Євфрату” і “Оливкова гілка”. В результаті була створена буферна зона безпеки між прикордонними містами Аазаз і Джараблус, а також окупований Афрін.

#OperationPeaceSpring will neutralize terror threats against Turkey and lead to the establishment of a safe zone, facilitating the return of Syrian refugees to their homes.



We will preserve Syria’s territorial integrity and liberate local communities from terrorists.

