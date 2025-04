Турция официально объявила о начале военных действий в Сирии

“Вооруженные силы Турции совместно с Сирийской национальной армией начали операцию „Источник мира“ против террористических организаций РПК (Рабочая партия Курдистана), СНС („Силы народной самообороны“) и „Даиш“ (арабское наименование террористической группировки „Исламское государство“)”, — отметил турецкий лидер.

Эрдоган также объявил, что целью новой операции ВС Турции является “уничтожение террористического коридора, который пытались создать вдоль границы республики, а также достижения мира и стабильности в регионе”.

Как отмечает CNN Turk, операция началась с началась с авиаударов ВВС республики по позициям курдских формирований СНС. По данным телеканала, самолеты F-16 нанесли удары в районе населенного пункта Рас-эль-Айн.

Турция провела на территории Сирии уже две военные операции: “Щит Евфрата” и “Оливковая ветвь”. В результате была создана буферная зона безопасности между пограничными городами Аазаз и Джараблус, а также оккупирован Африн.

#OperationPeaceSpring will neutralize terror threats against Turkey and lead to the establishment of a safe zone, facilitating the return of Syrian refugees to their homes .



We will preserve Syria’s territorial integrity and liberate local communities from terrorists.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 9, 2019

#CANLI Barış Pınarı Harekatı başladı # BarışPınarıHarekatı https://t.co/dbZyWBG6Qe

— CNN TÜRK (@cnnturk) October 9, 2019