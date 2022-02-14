Турция снижает налоги на основные продукты питания для борьбы с высокой инфляцией
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Президент Турции Эрдоган объявил о значительном снижении налогов на основные продукты питания, поскольку страна сталкивается с бешеной инфляцией и многочисленными протестами из-за снижения уровня жизни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.
Детали
Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что налог на добавленную стоимость будет снижен до 1% с 8% на покупки продуктов питания. Его решение будет опубликовано в” Официальном вестнике " и вступит в силу с сегодняшнего дня.
Эрдоган сказал, что в дополнение к налоговой скидке правительство "ожидает", что пищевые компании снизят цены на 7%. По его словам, эти продукты играют значительную роль в инфляции.
Официальные данные за январь показали, что инфляция выросла до ошеломляющих 48,69%, хотя независимые эксперты утверждают, что истинная цифра намного выше, более 115%.
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“Мы не позволим инфляции разрушить нашу нацию”, — сказал Эрдоган.
Он считает, что инфляция вызвана высокими процентными ставками, что противоречит устоявшейся экономической теории.
Центральный банк, чью независимость был взорван правительством, с сентября снизил ключевую ставку на 500 пунктов до 14%, но приостановил снижение ставок в январе.
Напомним
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