Туреччина знижує податки на основні продукти харчування для боротьби з високою інфляцією
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Президент Туреччини Ердоган оголосив про значне зниження податків на основні продукти харчування, оскільки країна стикається з шаленою інфляцією та численними протестами через зниження рівня життя. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.
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Президент Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що податок на додану вартість буде знижено до 1% з 8% на покупки продуктів харчування. Його рішення буде опубліковано в “Офіційному віснику” і набуде чинності зсьогоднішнього дня.
Ердоган сказав, що на додаток до податкової знижки уряд “очікує”, що харчові компанії знизять ціни на 7%. За його словами, ці продукти відіграють значну роль в інфляції.
Офіційні дані за січень показали, що інфляція зросла до приголомшливих 48,69%, хоча незалежні експерти стверджують, що справжня цифра набагато вище, понад 115%.
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“Ми не дозволимо інфляції зруйнувати нашу націю”, — сказав Ердоган.
Він вважає, що інфляція спричинена високими процентними ставками, що суперечить усталеній економічній теорії.
Центральний банк, чию незалежність був підірваний урядом, з вересня знизив ключову ставку на 500 пунктів до 14%, але призупинив зниження ставок у січні.
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