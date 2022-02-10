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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 54117 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Президент Ердоган одужав від COVID-19

Президент Ердоган одужав від COVID-19

Київ • УНН

 • 18768 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган одужав від коронавірусу штаму Omicron. Про це УНН повідомляє з посиланням на Анадолу.

Деталі

Лікуючий лікар глави держави професор Серкан Топалоглу повідомив, що результати ПЛР-тестів на наявність коронавірусу, зданих президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом протягом останніх двох днів, виявилися негативними.

За його словами, президент Ердоган може повернутися до звичайного режиму роботи найближчим часом, можливо вже завтра.

Доповнення

5 лютого президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що він і його дружина заразилися коронавірусом штаму Omicron.

3 лютого Ердоган перебував з офіційним візитом у Києві.

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