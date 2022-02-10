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15 марта, 19:03 • 104886 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 139306 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 120953 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 114647 просмотра

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15 марта, 12:52 • 103460 просмотра

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15 марта, 11:23 • 100756 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 90162 просмотра

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Президент Эрдоган выздоровел от COVID-19

Президент Эрдоган выздоровел от COVID-19

Киев • УНН

 • 18678 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выздоровел от коронавируса штамма Omicron. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Анадолу.

Детали

Лечащий врач главы государства профессор Серкан Топалоглу сообщил, что результаты ПЦР-тестов на наличие коронавируса, сданных президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в течение последних двух дней, оказались отрицательными.

По его словам, президент Эрдоган может вернуться к обычному режиму работы в ближайшее время, возможно уже завтра.

Дополнение

5 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что он и его супруга заразились коронавирусом варианта Omicron.

3 февраля Эрдоган находился с официальным визитом в Киеве.

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