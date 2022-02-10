Президент Эрдоган выздоровел от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выздоровел от коронавируса штамма Omicron. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Анадолу.
Детали
Лечащий врач главы государства профессор Серкан Топалоглу сообщил, что результаты ПЦР-тестов на наличие коронавируса, сданных президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в течение последних двух дней, оказались отрицательными.
По его словам, президент Эрдоган может вернуться к обычному режиму работы в ближайшее время, возможно уже завтра.
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5 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что он и его супруга заразились коронавирусом варианта Omicron.
3 февраля Эрдоган находился с официальным визитом в Киеве.