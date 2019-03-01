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Турция заявляет, что продолжает переговоры с США о Patriot - несмотря на покупку С-400 в России

Турция заявляет, что продолжает переговоры с США о Patriot - несмотря на покупку С-400 в России

Киев  •  УНН

 • 8170 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. Турция заявила, что ведет переговоры с США о приобретении зенитных систем Patriot. Министр иностранных дел Мевлут Чавушоглу 1 марта сообщил агентству "Анадолу", что США предложили продать системы Patriot, "делегации продолжают переговоры", передает УНН.

Эти комментарии обнародованы после споров между Вашингтоном и Анкарой о приобретении Турцией зенитных систем С-400 в России. Вашингтон заявлял, что может отозвать предложение продать системы Patriot, если Анкара продолжит закупать российские аналоги. Также в США отмечают, что С-400 не совместимы с оборонительными системами НАТО.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган напомнил, что его страна "имеет право использовать различные системы ПВО", а другие страны "не имеют права критиковать за это" Анкару. По словам турецкого лидера, республика рассчитывает на поставки российских систем ПВО в июле 2019 года.

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В ноябре 2016 стало известно о переговорах Турции и РФ о закупке С-400. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017, тогда же Эрдоган сообщил, что аванс по контракту уже внесен. Турция станет первым государством НАТО, которое получит от России С-400, количество поставляемых комплексов официально не уточнялось.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл 26 июня прошлого года предупредил, что приобретение Турцией С-400 приведет к применению Вашингтоном санкций в отношении Анкары и качественного изменения двусторонних отношений. Кроме того, как подчеркнул Митчелл, США могут отказаться от передачи Турции приобретенных ею истребителей F-35.

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Ранее в этом году Госдепартамент заявил, что работает с союзником НАТО Турцией над возможной сделкой по продаже системы противоракетной обороны Raytheon Co Patriot, чтобы она не покупала российские системы С-400.

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