Ердоган сподівається на зміну ставлення США до угоди з Росією по С-400

“Відповідні структури в даний час ведуть необхідні переговори і продовжать це робити, включаючи виступ перед Конгресом. Я сподіваюся, що невірний підхід США зміниться”, — заявив Ердоган, коментуючи можливі санкції з американської сторони в зв’язку з російським контрактом про закупівлю С-400.

За даними газети Daily Sabah, представники США і НАТО заявили, що російська система ППО не може бути інтегрована в систему протиракетної і протиповітряної оборони НАТО. Вони відзначили, що покупка Туреччиною у Росії системи С-400 поставить під загрозу придбання американських винищувачів Lockheed Martin Corp F-35, а також може призвести до санкцій з боку США.

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Раніше президент Туреччини Тайіп Ердоган нагадав, що його країна “має право використовувати різні системи ППО”, а інші країни “не мають права критикувати за це” Анкару. За словами турецького лідера, республіка розраховує на поставки російських систем ППО в липні 2019 року.

У листопаді 2016 року стало відомо про переговори Туреччини і РФ про закупівлю С-400. Факт укладення контракту був підтверджений російською стороною 12 вересня 2017 року, тоді ж Ердоган повідомив, що аванс за контрактом вже внесений. Туреччина стане першою державою НАТО, яке отримає від Росії З-400, кількість поставляються комплексів офіційно не уточнювалося.

Помічник держсекретаря США у справах Європи і Євразії Уесс Мітчелл 26 червня минулого року попередив, що придбання Туреччиною С-400 призведе до застосування Вашингтоном санкцій відносно Анкари і якісної зміни двосторонніх відносин. Крім того, як підкреслив Мітчелл, США можуть відмовитися від передачі Туреччини придбаних нею винищувачів F-35.

Раніше цього року Держдепартамент заявив, що працює з союзником НАТО Туреччиною над можливою операцією з продажу системи протиракетної оборони Raytheon Co Patriot, щоб вона не купувала російські системи С-400.