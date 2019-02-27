Ердоган сподівається на зміну ставлення США до угоди з Росією по С-400

ukru
22 березня, 17:51 • 107972 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 166189 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 140010 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 139145 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 128633 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 117674 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 163283 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 171349 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 157364 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 274661 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
5.1 м/с
40 %
756 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

23 березня, 04:43 • 110176 перегляди
В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

23 березня, 06:56 • 112350 перегляди
Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

23 березня, 07:47 • 108461 перегляди
У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

23 березня, 08:31 • 109973 перегляди
кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

13:21 • 70577 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 192366 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 274700 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 234295 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 216350 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 180970 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 88676 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 84327 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 97944 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 79569 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 102178 перегляди
Актуальне
Ердоган сподівається на зміну ставлення США до угоди з Росією по С-400

Ердоган сподівається на зміну ставлення США до угоди з Росією по С-400

Київ • УНН

 • 9426 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Президент Туреччини Тайіп Ердоган у вівторок висловив надію на зміну підходу США до закупівель зенітних ракетних систем (ЗРС) С-400 у Росії. Про це він повідомив в інтерв'ю телеканалу NTV, передає УНН.

“Відповідні структури в даний час ведуть необхідні переговори і продовжать це робити, включаючи виступ перед Конгресом. Я сподіваюся, що невірний підхід США зміниться”, — заявив Ердоган, коментуючи можливі санкції з американської сторони в зв’язку з російським контрактом про закупівлю С-400.

За даними газети Daily Sabah, представники США і НАТО заявили, що російська система ППО не може бути інтегрована в систему протиракетної і протиповітряної оборони НАТО. Вони відзначили, що покупка Туреччиною у Росії системи С-400 поставить під загрозу придбання американських винищувачів Lockheed Martin Corp F-35, а також може призвести до санкцій з боку США.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США запровадять санкції проти Туреччини за купівлю венесуельского золота

Раніше президент Туреччини Тайіп Ердоган нагадав, що його країна “має право використовувати різні системи ППО”, а інші країни “не мають права критикувати за це” Анкару. За словами турецького лідера, республіка розраховує на поставки російських систем ППО в липні 2019 року.

У листопаді 2016 року стало відомо про переговори Туреччини і РФ про закупівлю С-400. Факт укладення контракту був підтверджений російською стороною 12 вересня 2017 року, тоді ж Ердоган повідомив, що аванс за контрактом вже внесений. Туреччина стане першою державою НАТО, яке отримає від Росії З-400, кількість поставляються комплексів офіційно не уточнювалося.

Помічник держсекретаря США у справах Європи і Євразії Уесс Мітчелл 26 червня минулого року попередив, що придбання Туреччиною С-400 призведе до застосування Вашингтоном санкцій відносно Анкари і якісної зміни двосторонніх відносин. Крім того, як підкреслив Мітчелл, США можуть відмовитися від передачі Туреччини придбаних нею винищувачів F-35.

Раніше цього року Держдепартамент заявив, що працює з союзником НАТО Туреччиною над можливою операцією з продажу системи протиракетної оборони Raytheon Co Patriot, щоб вона не купувала російські системи С-400.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$85,087.10
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,018.40