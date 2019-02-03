США запровадять санкції проти Туреччини за купівлю венесуельского золота

Високопоставлене західне дипломатичне джерело розповіло BBC, що серед країн, залучених в торгівлю золотом з Венесуелою, Туреччина в даний час викликає у США найсильніші побоювання.

Крім того, зростає підозра, що золото, яке експортується до Туреччини, в результаті потрапляє в Іран, що може порушувати американські санкції.

Турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган підтримує президента Венесуели Ніколаса Мадуро, який зіткнувся з масштабною політичною кризою в країні.

Торгівля золотом між Туреччиною і Венесуелою стрімко зростає. У минулому році країна експортувала в Туреччину дорогоцінного металу майже на 900 млн доларів, формально для переробки та подальшого повернення до Венесуели, хоча ніяких даних про реекспорт потім не з’являлися.

Як повідомляв УНН, компанія з ОАЕ повідомила про купівлю 3 тонн золота у Венесуели.