Компанія з ОАЕ повідомила про купівлю 3 тонн золота у Венесуели

“Noor Capital не займається незаконними або забороненими транзакціями. 21 січня 2019 року Noor Capital закупила близько трьох тонн золота у Центрального банку Венесуели згідно з міжнародними стандартами та нормами, які діяли на той момент. Подальших транзакцій не було”, — йдеться в заяві. Компанія також зазначила, що не буде продовжувати працювати з Венесуелою, поки ситуація в цій країні не стабілізується.

31 січня агентство Reuters повідомило, що Центральний банк Венесуели має намір в найближчі дні відрядити 15 тонн золота в ОАЕ, щоб продати його для поповнення запасів іноземної валюти.

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Нагадуємо, російська “Новая газета” 31 січня повідомила, що Росія, можливо, допомагає Венесуелі продати свій золотий запас — нібито саме для цього вантажний Boeing 757 російської авіакомпанії “Єрофій” здійснив два перельоти з Москви до Каракаса через Дубай 18-19 і 30 січня.