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ЗМІ повідомило про можливе вивезення РФ золота з Венесуели

ЗМІ повідомило про можливе вивезення РФ золота з Венесуели

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Російська “Новая газета” 31 січня повідомила, що Росія, можливо, допомагає Венесуелі продати свій золотий запас — нібито саме для цього вантажний Boeing 757 російської авіакомпанії “Єрофій” здійснив два перельоти з Москви до Каракаса через Дубай 18-19 і 30 січня, інформує УНН з посиланням на відповідний матеріал.

За твердженням місцевих джерел газети, в аеропорту Дубая літак зустрічали “інкасаторські броньовики” Центробанку ОАЕ. “З літака було вивантажене золото, а завантажені контейнери з готівковими доларами”, — пише видання. “Новая газета” також з’ясувала, що в російських сховищах нібито знаходилися приблизно 30 тонн венесуельського золота загальною вартістю близько 1,2 мільярда доларів. Як раз 30 січня президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про виділення на розвиток країни мільярда євро.

Центробанк Росії спростував висновки “Новой газеты” — глава ЦБ Ельвіра Набіулліна заявила, що інформація про зберігання в Росії венесуельського золота не відповідає дійсності. Джерела видання The Bell, близькі до фінансово-економічного блоку, висловили сумнів в тому, що Росія могла зберігати золото Венесуели.

Також на сервісі Flightradar можна прослідкувати маршрутні дані та дати перельотів російського літака.

Нагадуємо, нещодавно стало відомо, що підозрілий російський літак повертається з Венесуели в РФ.

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