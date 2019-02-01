ЗМІ повідомило про можливе вивезення РФ золота з Венесуели

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Російська “Новая газета” 31 січня повідомила, що Росія, можливо, допомагає Венесуелі продати свій золотий запас — нібито саме для цього вантажний Boeing 757 російської авіакомпанії “Єрофій” здійснив два перельоти з Москви до Каракаса через Дубай 18-19 і 30 січня, інформує УНН з посиланням на відповідний матеріал.