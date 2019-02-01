СМИ сообщили о возможном вывозе РФ золота из Венесуэлы
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Российская “Новая газета” 31 января сообщила, что Россия, возможно, помогает Венесуэле продать свой золотой запас — якобы именно для этого грузовой Boeing 757 российской авиакомпании “Ерофей” совершил два перелета из Москвы в Каракас через Дубай 18-19 и 30 января, информирует УНН со ссылкой на соответствующий материал.
По утверждению местных источников газеты, в аэропорту Дубая самолет встречали “инкассаторские броневики” Центробанка ОАЭ. “С самолета было выгружено золото, а загруженные контейнеры с наличными долларами”, — пишет издание. “Новая газета” также выяснила, что в российских хранилищах якобы находились примерно 30 тонн венесуэльского золота общей стоимостью около 1,2 миллиарда долларов. Как раз 30 января президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о выделении на развитие страны миллиарда евро.
Центробанк России опроверг выводы “Новой газеты” — глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что информация о хранении в России венесуэльского золота не соответствует действительности. Источники издания The Bell, близкие к финансово-экономическому блоку, выразили сомнение в том, что Россия могла хранить золото Венесуэлы.
Также на сервисе Flightradar можно проследить маршрутные данные и даты перелетов российского самолета.
Напоминаем, недавно стало известно, что подозрительный российский самолет возвращается из Венесуэлы в РФ.