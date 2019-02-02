Компания из ОАЭ сообщила о покупке 3 тонн золота у Венесуэлы
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Инвестиционная фирма Noor Capital из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) сообщила в пятницу, что она закупила 3 тонны золота у Центрального банка Венесуэлы в январе. Соответствующее заявление было размещено на странице компании в Twitter, передает УНН.
“Noor Capital не занимается незаконными или запрещенными транзакциями. 21 января 2019 года Noor Capital закупила около трех тонн золота у Центрального банка Венесуэлы согласно международным стандартам и нормам, действовавшим на тот момент. Дальнейших транзакций не было”, — говорится в заявлении. Компания также отметила, что не будет продолжать работать с Венесуэлой, пока ситуация в этой стране не стабилизируется.
31 января агентство Reuters сообщило, что Центральный банк Венесуэлы намерен в ближайшие дни отправить 15 тонн золота в ОАЭ, чтобы продать его для пополнения запасов иностранной валюты.
1 лютого 2019 р.
Напоминаем, российская “Новая газета” 31 января сообщила, что Россия, возможно, помогает Венесуэле продать свой золотой запас — якобы именно для этого грузовой Boeing 757 российской авиакомпании “Ерофей” совершил два перелета из Москвы в Каракас через Дубай 18-19 и 30 января .