США введут санкции против Турции за покупку венесуэльского золота
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Как стало известно BBC, США усилили давление на Турцию, требуя от нее прекратить закупку золота в Венесуэле, сообщает УНН со ссылкой на соответствующий материал.
Высокопоставленный западный дипломатический источник рассказал BBC, что среди стран, вовлеченных в торговлю золотом с Венесуэлой, Турция в настоящее время вызывает у США самые сильные опасения.
Кроме того, растет подозрение, что экспортируемое в Турцию золото в итоге попадает в Иран, что может нарушать американские санкции.
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган поддерживает президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который столкнулся с масштабным политическим кризисом в стране.
Торговля золотом между Турцией и Венесуэлой стремительно растет. В прошлом году страна экспортировала в Турцию драгоценного металла почти на 900 млн долларов, формально для переработки и последующего возвращения в Венесуэлу, хотя никаких данных о реэкспорте потом не появлялось.
Как сообщал УНН, компания из ОАЭ сообщила о покупке 3 тонн золота у Венесуэлы.