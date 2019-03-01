Туреччина заявляє, що продовжує переговори зі США про Patriot – попри купівлю С-400 в Росії

Ці коментарі оприлюднені після суперечок між Вашингтоном і Анкарою щодо придбання Туреччиною зенітних систем С-400 у Росії. Вашингтон заявляв, що може відкликати пропозицію продати системи Patriot, якщо Анкара продовжить закуповувати російські аналоги. Також у США наголошують, що С-400 не сумісні з оборонними системами НАТО.

Раніше президент Туреччини Тайіп Ердоган нагадав, що його країна “має право використовувати різні системи ППО”, а інші країни “не мають права критикувати за це” Анкару. За словами турецького лідера, республіка розраховує на поставки російських систем ППО в липні 2019 року.

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У листопаді 2016 року стало відомо про переговори Туреччини і РФ про закупівлю С-400. Факт укладення контракту був підтверджений російською стороною 12 вересня 2017 року, тоді ж Ердоган повідомив, що аванс за контрактом вже внесений. Туреччина стане першою державою НАТО, яке отримає від Росії З-400, кількість поставляються комплексів офіційно не уточнювалося.

Помічник держсекретаря США у справах Європи і Євразії Уесс Мітчелл 26 червня минулого року попередив, що придбання Туреччиною С-400 призведе до застосування Вашингтоном санкцій відносно Анкари і якісної зміни двосторонніх відносин. Крім того, як підкреслив Мітчелл, США можуть відмовитися від передачі Туреччини придбаних нею винищувачів F-35.

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Раніше цього року Держдепартамент заявив, що працює з союзником НАТО Туреччиною над можливою операцією з продажу системи протиракетної оборони Raytheon Co Patriot, щоб вона не купувала російські системи С-400.