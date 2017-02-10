Турция заявила, что Россия знала координаты турецких военных до авиаудара
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Турция заявила, что передавала России координаты своих военных в районе нанесения авиаудара в Сирии, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Турецкие военные заявили, что передавали России координаты здания в Сирии, где находились трое погибших в результате случайного российского авиаудара солдат. Координаты были уведомлены за день до инцидента.
Также отмечается, что солдаты находились на том месте в течение 10 дней и их координаты были направлены в российскую авиабазу в Хмеймиме, а также лично военному атташе России в Анкаре.
Напомним, 9 февраля в армии Турции сообщили, что трое турецких солдат погибли в результате случайного авиаудара российских военных самолетов на севере Сирии.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью турецких солдат в результате авиаудара РФ.