Туреччина заявила, що Росія знала координати турецьких військових до авіаудару
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Туреччина заявила, що передавала Росії координати своїх військових у районі нанесення авіаудару в Сирії, передає УНН з посиланням на Reuters.
Турецькі військові заявили, що передавали Росії координати будівлі в Сирії, де перебували троє загиблих внаслідок випадкового російського авіаудару солдатів. Координати були повідомлені за день до інциденту.
Також зазначається, що солдати перебували на тому місці протягом 10 днів і їхні координати були направлені у російську авіабазу у Хмеймимі, а також особисто військовому аташе Росії в Анкарі.
Нагадаємо, 9 лютого в армії Туреччини повідомили, що троє турецьких солдатів загинули внаслідок випадкового авіаудару російських військових літаків на півночі Сирії.
Президент Росії Володимир Путін висловив співчуття президенту Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану через загибель турецьких солдат внаслідок авіаудару РФ.