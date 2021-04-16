Турция запретила использование криптовалюты для платежей
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Центральный банк Турции запретил использование криптовалюты и криптоактивив для покупки товаров и услуг, сославшись на "непоправимые" возможные убытки и значительные риски при таких транзакциях. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
В опубликованном накануне Официальном вестнике, Центральный банк Турции (CBRT) заявил, что криптовалюта и другие подобные цифровые активы не могут использоваться как платежный инструмент.
"Поставщики платежных услуг не смогут разрабатывать бизнес-модели таким образом, чтобы криптоактивы использовались прямо или косвенно при предоставлении платежных услуг и эмиссии электронных денег, и не смогут оказывать какие-либо услуги, связанные с такими бизнес-моделями", - сообщил банк.
В заявлении, которое объясняет причину запрета, банк указал, что эти активы "не подлежали никаким механизмам регулирования и надзора, как и (регулированию - ред.) ни одного центрального регулирующего органа", среди других рисков безопасности.
"Считается, что их использование в платежах может привести к убыткам для сторон транзакций из-за вышеперечисленных факторов, и они включают элементы, которые могут подорвать доверие к методам и инструментам, которые используются в настоящее время в платежах", - заявил центральный банк.
Растущий бум на рынке криптовалюты в Турции в последнее время набирает обороты, и инвесторы надеются как выиграть от этого роста биткоина, так и спрятаться от инфляции.
Ослабление турецкой лиры и инфляционное давление также повысили спрос на криптовалюту.
Годовая инфляция в Турции превысила 16% в марте.
Добавим
По состоянию на 18:44 вторника, 13 апреля, цена криптовалюты биткоин обновила исторический максимум и достигла 63 тыс. 583 долларов за единицу.