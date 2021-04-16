Туреччина заборонила використання криптовалюти для платежів

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В опублікованому напередодні Офіційному віснику, Центральний банк Туреччини (CBRT) заявив, що криптовалюта й інші подібні цифрові активи не можуть використовуватися як платіжний інструмент.

"Постачальники платіжних послуг не зможуть розробляти бізнес-моделі таким чином, щоб криптоактиви використовувалися прямо або опосередковано при наданні платіжних послуг і емісії електронних грошей, і не зможуть надавати будь-які послуги, пов'язані з такими бізнес-моделями", - повідомив банк.

У заяві, що пояснює причину заборони, банк вказав, що ці активи "не підлягали жодним механізмам регулювання і нагляду, як і (регулюванню - ред.) жодного центрального регулюючого органу", серед інших ризиків безпеки.

"Вважається, що їх використання в платежах може привести до збитків для сторін транзакцій через перераховані вище фактори, і вони включають елементи, які можуть підірвати довіру до методів та інструментів, які використовуються наразі в платежах", - заявив центральний банк.

Зростаючий бум на ринку криптовалюти в Туреччині останнім часом набирає обертів, і інвестори сподіваються як виграти від цього зростання біткоїна, так і сховатися від інфляції.

Ослаблення турецької ліри і інфляційний тиск також підвищили попит на криптовалюту.

Річна інфляція в Туреччині перевищила 16% в березні.

Додамо

Станом на 18:44 вівторка, 13 квітня, ціна криптовалюти біткоїн оновила історичний максимум і досягла 63 тисячі 583 доларів за одиницю.