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Турция выходит из локдауна: какие ограничения сняты

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 мая. УНН. В Турции закончился локдаун, который действовал с 29 апреля по 17 мая. Теперь власти страны постепенно будут снимать карантин. Об этом пишет УНН со ссылкой на Hurriyet Daily News.

Турция выходит из локдауна: какие ограничения сняты

Детали

Во время периода ослабления карантина комендантский час будет действовать с 21.00 до 5 утра. Поездки между городами разрешены вне комендантской часом самолетом, поездом или автобусом. Однако для междугородних поездок на частных транспортных средствах во время комендантского часа нужны специальные разрешения.

Рестораны и кафе позволят пищу на вынос и доставку только в рабочие дни с 7.00 до 20.00. В выходные дни будет действовать служба доставки только с 7 утра до полуночи.

Торговые центры будут работать только в рабочие дни с 10.00 до 20.00. В стране с 17 мая по 1 июня постепенно ослаблять Коронавирусная ограничения.

Напомним

Турция отменяет требование наличия отрицательного ПЦР-теста при въезде на территорию страны для граждан 16 стран, среди которых и Украина.

Сейчас в Турции фиксируют 5,117,374 случаев коронавируса, 44,760 человек умерли за период пандемии.

Украинские Национальные Новости

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