Турция выходит из локдауна: какие ограничения сняты
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. В Турции закончился локдаун, который действовал с 29 апреля по 17 мая. Теперь власти страны постепенно будут снимать карантин. Об этом пишет УНН со ссылкой на Hurriyet Daily News.
Детали
Во время периода ослабления карантина комендантский час будет действовать с 21.00 до 5 утра. Поездки между городами разрешены вне комендантской часом самолетом, поездом или автобусом. Однако для междугородних поездок на частных транспортных средствах во время комендантского часа нужны специальные разрешения.
Рестораны и кафе позволят пищу на вынос и доставку только в рабочие дни с 7.00 до 20.00. В выходные дни будет действовать служба доставки только с 7 утра до полуночи.
Торговые центры будут работать только в рабочие дни с 10.00 до 20.00. В стране с 17 мая по 1 июня постепенно ослаблять Коронавирусная ограничения.
Напомним
Турция отменяет требование наличия отрицательного ПЦР-теста при въезде на территорию страны для граждан 16 стран, среди которых и Украина.
Сейчас в Турции фиксируют 5,117,374 случаев коронавируса, 44,760 человек умерли за период пандемии.