Туреччина відсьогодні скасовує ПЛР-тести для українських туристів

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“За оновленою інформацією МЗС Туреччини, з 15 травня 2021 року Туреччина скасовує вимогу пред’явлення негативного ПЛР-тесту при в’їзді на територію країни для громадян 16 країн, у т.ч. з України”, — йдеться у повідомленні.

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У Туреччині ввели повний локдаун через різке зростання захворюваності на COVID-19. Обмеження діятимуть з вечора 29 квітня, до 17 травня. Школи переводять на дистанційне навчання. Діяльність в офісах і на підприємствах забороняється, винятки — продукти харчування, послуги з прибирання, сектор охорони здоров’я та промислове виробництво. Жителям дозволено виходити з дому лише з поважних причин, зокрема, за їжею. Кафе і ресторани працюватимуть лише на винос, супермаркети не будуть обслуговувати покупців по неділях.

Наразі у Туреччині фіксують 5,095,390 випадків коронавірусу, 44,301 осіб загинули за період пандемії.