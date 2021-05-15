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Турция из сегодняшнего дня отменяет ПЦР-тесты для украинских туристов

Киев • УНН

 • 22637 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. С сегодняшнего дня Турция отменяет требование наличия отрицательного ПЦР-теста при въезде на территорию страны для граждан 16 стран, среди которых и Украина. Об этом пишет УНН со ссылкой на посольство Украины в Турции.

Турция из сегодняшнего дня отменяет ПЦР-тесты для украинских туристов

Цитата

“За обновленной информацией МИД Турции, с 15 мая 2021 Турция отменяет требование предъявления негативного ПЦР-теста при въезде на территорию страны для граждан 16 стран, в т.ч. из Украины”, - говорится в сообщении.

Дополнительно

В Турции ввели полный локдаун за резкого роста заболеваемости COVID-19. Ограничения будут действовать с вечера 29 апреля, до 17 мая. Школы переводят на дистанционное обучение. Деятельность в офисах и на предприятиях запрещается, исключения — продукты питания, услуги по уборке, сектор здравоохранения и промышленное производство. Жителям разрешено выходить из дома только по уважительным причинам, в частности, за едой. Кафе и рестораны будут работать только на вынос, супермаркеты не будут обслуживать покупателей по воскресеньям.

Сейчас в Турции фиксируют 5,095,390 случаев коронавируса, 44,301 человек погибли за период пандемии.

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