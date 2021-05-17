Туреччина виходить з локдауну: які обмеження зняті

Деталі

Під час періоду послаблення карантинних обмежень комендантська година діятиме з 21.00 до 5 ранку. Поїздки між містами дозволені поза комендантською годиною літаком, потягом або автобусом. Проте для міжміських поїздок на приватних транспортних засобах під час комендантської години потрібні спеціальні дозволи.

Ресторани та кафе дозволятимуть їжу на виніс та доставку лише в робочі дні з 7.00 до 20.00. У вихідні дні буде діяти служба доставки лише з 7 ранку до півночі.

Торгові центри працюватимуть лише у робочі дні з 10.00 до 20.00. У країні з 17 травня по 1 червня поступово послаблюватимуть коронавірусні обмеження.

Нагадаємо

Туреччина скасовує вимогу наявності негативного ПЛР-тесту при в’їзді на територію країни для громадян 16 країн, серед яких і Україна.

Наразі у Туреччині фіксують 5,117,374 випадків коронавірусу, 44,760 осіб померли за період пандемії.