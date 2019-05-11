Турция опровергла отказ от покупки российских ракет
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Глава управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун опроверг информацию о том, что Турция приостановила соглашение о закупке российских ракет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Анадолу.
“Дорогой Джулиан, ваши источники недостоверны. Узнайте информацию у меня: процесс закупки С-400 завершен”, — написал Алтун в своем Твиттер.
Ранее УНН, со ссылкой на Bild сообщал, что контракт о покупке Турцией российских ракетных комплексов С-400 приостановлен. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передумал.
Напомним, президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп и Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 29 апреля, обсудили в телефонном разговоре предложение Анкары о создании совместной рабочей группы из-за намерения турецкой стороны приобрести российские зенитные ракетные комплексы С-400.