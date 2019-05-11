Турция опровергла отказ от покупки российских ракет

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 53034 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 79944 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 96158 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 101417 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 124871 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112128 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138138 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144709 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130172 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130222 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Актуальное
Турция опровергла отказ от покупки российских ракет

Турция опровергла отказ от покупки российских ракет

Киев  •  УНН

 • 9581 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. Глава управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун опроверг информацию о том, что Турция приостановила соглашение о закупке российских ракет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Анадолу.

“Дорогой Джулиан, ваши источники недостоверны. Узнайте информацию у меня: процесс закупки С-400 завершен”, — написал Алтун в своем Твиттер.

Ранее УНН, со ссылкой на Bild сообщал, что контракт о покупке Турцией российских ракетных комплексов С-400 приостановлен. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передумал.

Напомним, президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп и Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 29 апреля, обсудили в телефонном разговоре предложение Анкары о создании совместной рабочей группы из-за намерения турецкой стороны приобрести российские зенитные ракетные комплексы С-400.

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