Туреччина спростувала відмову від покупки російських ракет
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Глава управління зі зв'язків Адміністрації президента Туреччини Фахреттін Алтун спростував інформацію про те, що Туреччина призупинила угоду про закупівлю російських ракет. Про це УНН повідомляє з посиланням на Анадолу.
"Дорогий Джуліан, ваші джерела недостовірні. Поцікавтесь у мене: процес закупівлі С-400 завершено", - написав Алтун в своєму Твіттері.
Раніше УНН, з посиланням на Bild повідомляв, що контракт про покупку Туреччиною російських ракетних комплексів С-400 припинений. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган передумав.
Нагадаємо, президенти Сполучених Штатів Дональд Трамп і Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган у понеділок, 29 квітня, обговорили в телефонній розмові пропозицію Анкари про створення спільної робочої групи через намір турецької сторони придбати російські зенітні ракетні комплекси С-400.