Ердоган запропонував Трампу створити робочу групу щодо С-400
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Президенти Сполучених Штатів Дональд Трамп та Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у понеділок, 29 квітня, обговорили у телефонній розмові пропозицію Анкари щодо створення спільної робочої групи через намір турецької сторони придбати російські зенітні ракетні комплекси С-400. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
"Наш президент зробив пропозицію заснувати робочу групу стосовно закупівель у Російської Федерації оборонних систем С-400", - йдеться у повідомленні прес-служби.
Тим часом німецький посол у Туреччині Мартін Ердманн висловив "велике занепокоєння" з боку уряду ФРН щодо планів Анкари придбати російські С-400.
Нагадаємо, Вашингтон і Анкара під час консультацій цього тижня не змогли подолати розбіжності, які стосуються придбання Туреччиною російських зенітних ракетних систем (ЗРС) С-400.