Турция приостановила соглашение о закупке российских ракет - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Контракт о покупке Турцией российских ракетных комплексов С-400 приостановлен. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передумал. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bild.
"Ракетное соглашение между Россией и Турцией приостановлено. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передумал", - говорится в сообщении.
Сначала турецкие военные должны были получить первую доставку российских систем ПВО С-400 этим летом - против воли президента США Дональда Трампа. Однако кризис лиры, очевидно, заставила Эрдогана изменить свое мнение.
Как ранее сообщалось, Вашингтон из-за напряженных отношений с Анкарой, угрожал наложить санкции на Турцию из-за проблем с противоракетной обороной С-400.
Но не только США обеспокоены соглашением между Эрдоганом и РФ. Состоялась также критика со стороны Германии: "Мы хотим, чтобы Турция прочно держалась в западном альянсе, и поэтому мы очень обеспокоены покупкой С-400", - сказал посол Германии в Анкаре посол Мартин Эрдманн.
Напомним, президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп и Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 29 апреля, обсудили в телефонном разговоре предложение Анкары о создании совместной рабочей группы из-за намерения турецкой стороны приобрести российские зенитные ракетные комплексы С-400.